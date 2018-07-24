Оккупанты из РФ глушат украинский радиосигнал в Крыму

Радиовещание, осуществляемое в аннексированный Крым новой, установленной в Чонгаре, украинской вышкой, заглушается сигналом из РФ.



Об этом сообщила по результатам мониторинга, проведенного в июле 2018 года "Крымская правозащитная группа".



Мониторинговая группа проверила работу 4 украинских FM-радиостанций, о запуске вещания которых на Крым в начале 2017 года сообщили в Мининформполитики.



С вышки начали вещание "Украинское радио" 100,7 FM, "Мейдан" 101,4 FM, "Крым Реалии" 105,9 FM и "Херсон FM" 107,8 FM.



Мониторы КПГ в июле 2017 года провели проверку работы этих радиостанций в районе КПВВ Каланчак и в 13 населенных пунктах на севере полуострова. Проверка проводилась с помощью FM-приемников в автомагнитолах, а также с помощью аудиоплеера со встроенным FM-приемником.

Из всех населенных пунктов только на участке между Воинкой и Калиновкой удалось услышать в хорошем качестве сигнал "Украинского радио" на частоте 100,7 FM.



Отмечается, что еще 6 месяцев назад качественный сигнал украинских радиостанций можно было слышать на территории всего северного Крыма.



Исходя из результатов мониторинга, в последнее время так называемые власти Крыма заглушают сигнал украинских вещателей, включая на их частотах российские радиостанции.

Отметим, на РТС Чонгар в Херсонской области в прошлом году в тестовом режиме началась трансляция телеканалов на оккупированный Крым.