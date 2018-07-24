Наев предложил добровольцам служить в ВСУ по контракту

Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах ВСУ при заключении контракта, а также рассмотрели возможность участия этих бойцов в подготовке сил для охраны госграницы.



"В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении на странице ООС в Facebook.

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Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны госграницы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Яроша.



Кроме того, Наев разъяснил свою позицию относительно категорий людей, которые, по его убеждению, не имеют права находиться на переднем крае и в боевых рядах ВСУ. К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае ради собственного пиара или в собственных меркантильных интересах; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, официально не включенные в состав объединенных сил.



В то же время командующий объединенных сил заметил, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае и непосредственно в боевых порядках ВСУ.



Он пояснил, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в ВСУ, Нацгвардии, СБУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС).

Ранее Наев заявил, что существуют немалые шансы, что война на Донбассе может закончиться быстро.