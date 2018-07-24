Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении Найема
Избиение Найема

Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении Найема

Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении Найема
Фото: Информатор

Сослались на несколько причин

24.07.18 19
000

Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема в апреле 2018 года в центре Киева.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook во вторник, 24 июля.

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе, связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал Енин.

Он добавил, что Генпрокуратура не имеет отношения к объявлению человека в международный розыск, а прокуроры международно-правового департамента ГПУ - к ходатайству о мере пресечения подозреваемому в нападении на нардепа.

Напомним, 30 апреля в Киеве в районе Бессарабского рынка четверо человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема. Конфликт возник из-за того, что депутат отказался пропустить на дороге автомобиль, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Позднее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявила, что злоумышленник, избивший в центре Киева народного депутата Мустафу Найема, через два часа после инцидента покинул территорию Украины.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал в Facebook имена и фотографии напавших на Мустафу Найема.

5 мая правоохранители Азербайджана задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Найему.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Азербайджане задержали отправленные в Украину 260 кг наркотиковВ значительной части Азербайджана из-за жары пропал светУкраина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13903
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12044
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9257
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16613
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12184
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20187
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10563
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22940
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8255
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6572
  1. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2630 / 2805
  2. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 2544 / 2960
  3. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 1849 / 2709
  4. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 1600 / 1930
  5. В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру" 1417 / 1829
  6. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 1371 / 1473
  7. На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад 1311 / 1637
  8. Ульяна Супрун рассказала о сне днем 1117 / 1295
  9. Французский изобретатель полетал на ховерборде со скоростью более 160 км в час 1008 / 1293
  10. Меркель провела встречу с Лавровым 1001 / 1151
  1. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 10 / 1473
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 13903
  3. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 5 / 1930
  4. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 2960
  5. На Луне могла быть жизнь 4 млрд лет назад 4 / 1637
  6. Открытый доступ. Как бизнес может улучшить качество жизни людей с инвалидностью 4 / 208
  7. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 3 / 2805
  8. Боротьба за дисципліну. Як ГПУ та НАБУ скаржаться на САП 3 / 534
  9. Airbus на авиасалоне в Фарнборо продал 431 самолет 3 / 683
  10. Без эстрады и шансона. Как создать идеальный музыкальный фестиваль 3 / 1709
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.