Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении Найема

Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого в нападении на народного депутата Украины Мустафу Найема в апреле 2018 года в центре Киева.



Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook во вторник, 24 июля.



"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе, связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал Енин.

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Он добавил, что Генпрокуратура не имеет отношения к объявлению человека в международный розыск, а прокуроры международно-правового департамента ГПУ - к ходатайству о мере пресечения подозреваемому в нападении на нардепа.

Напомним, 30 апреля в Киеве в районе Бессарабского рынка четверо человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема. Конфликт возник из-за того, что депутат отказался пропустить на дороге автомобиль, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Позднее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявила, что злоумышленник, избивший в центре Киева народного депутата Мустафу Найема, через два часа после инцидента покинул территорию Украины.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал в Facebook имена и фотографии напавших на Мустафу Найема.

5 мая правоохранители Азербайджана задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Найему.