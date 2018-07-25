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Главная » Страна » Участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову продлили арест
Трагедия в Харькове

Участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову продлили арест

Участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову продлили арест
Фото: newsroom.kh.ua

Следующее заседание назначено на 31 июля

25.07.18 38
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Киевский райсуд Харькова продлил еще на 2 месяца содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которых обвиняют в ДТП, произошедшем в центре Харькова в октябре 2017 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В прокуратуре Харьковской области указали, что обвинение потребовало продлить содержание под стражей обоих обвиняемых, так как существует риск, что они могут скрываться от суда и влиять на свидетелей.

При этом адвокат Зайцевой заявила, что у ее подзащитной ухудшается здоровье, о чем свидетельствует медицинская документация. А защитник Дронова, как и ранее, потребовал освободить своего подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, поскольку, по его мнению, риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны.

Суд счел позицию прокуратуры более убедительной и оставил обоих обвиняемых под стражей. Следующее заседание назначено на 31 июля.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

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