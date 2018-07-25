Украину накроют дожди с грозами

Сегодня почти на всей территории страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют град и шквалы.
"Днем 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
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В западных областях возможны паводки, а в горных районах есть угроза селевых потоков.
В КГГА предупреждают, что в Киеве ожидаются грозы и возможны подтопления.
Как сообщалось ранее, в субботу в Киеве подтопило несколько улиц.