Украину накроют дожди с грозами

В Киеве и западных областях прогнозируют подтопление

Сегодня почти на всей территории страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют град и шквалы.

"Днем 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В западных областях возможны паводки, а в горных районах есть угроза селевых потоков.

В КГГА предупреждают, что в Киеве ожидаются грозы и возможны подтопления.

Как сообщалось ранее, в субботу в Киеве подтопило несколько улиц.