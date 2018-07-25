Javelin для Украины будет производиться в Аризоне

Вашингтон выделил более 300 миллионов долларов на изготовление противотанковых систем Javelin для поставок в другие страны, в том числе Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Отмечается, что компания Raytheon-Lockheed Martin Javelin получила 307 миллионов 535 тысяч 950 долларов для изготовления противотанковых систем для международных поставок.

Среди стран назначения - Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.

Производство будет происходить в городе Тусон, Аризона. Приблизительная дата окончания изготовления - 31 августа 2021 года.

Напомним, Тука рассказал о причинах отсутствия Javelin на линии соприкосновения.