Днепразот отправил первые цистерны с хлором в Харьков

Работники утверждают, что задействовано лишь 10% мощностей завода

Днепразот отправил первые после остановки работы цистерны с хлором для обеззараживания воды в Харьков. Об этом сообщает ТСН.

По сообщению издания, цистерны уже прибыли в Харьков. Но работники завода заявляют, что после остановки предприятие заработало всего на 10% от своей мощности.

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"Днепразот возобновил производство критически важного для коммунального хозяйства вещества, но другие мощности предприятия остаются незадействованными - производство минеральных удобрений и другой продукции базовой химии пока нерентабельно", - говорится в сообщении ТСН.

Напомним, завод Днепразот остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. Из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора, который используется водоканалами для дезинфикции воды, подача централизованного водоснабжения в стране оказалась под угрозой.

18 июля Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале расследования по факту злоупотребления монопольным положением компанией "Днепразот".

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц Днепразота, причастных к возникновению дефицита жидкого хлора.

В тот же день Днепразот возобновил работу хлорных цехов.