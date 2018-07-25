Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

Томас Гремингер видит свою миссию в недопущении эскалации конфликта

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на этой неделе посетит Восточную Украину.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в городе Краматорск Донецкой области.

"Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами", – говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Швейцарский дипломат Томас Гремингер занял свой пост 18 июля 2017 года сроком на три года. Вступая в должность, он, помимо прочего, заявил, что конфликт на востоке Украины способствовал углублению "кризиса доверия" в ОБСЕ.

"Существенные различия уже существовали и раньше, но кризис в Украине усилил конфликт, конечно", – добавил политик.

Сам же он видит свою миссию прежде всего в недопущении эскалации этого конфликта.

Напомним, в ОБСЕ озабочены фактом задержания в Украине и экстрадицией журналиста в Турцию.