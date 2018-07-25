Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на этой неделе посетит Восточную Украину.
Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что Гремингер проведет пресс-брифинг в пятницу, 27 июля, в городе Краматорск Донецкой области.
"Он расскажет о роли и деятельности ОБСЕ в Украине и за ее пределами", – говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.
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Швейцарский дипломат Томас Гремингер занял свой пост 18 июля 2017 года сроком на три года. Вступая в должность, он, помимо прочего, заявил, что конфликт на востоке Украины способствовал углублению "кризиса доверия" в ОБСЕ.
"Существенные различия уже существовали и раньше, но кризис в Украине усилил конфликт, конечно", – добавил политик.
Сам же он видит свою миссию прежде всего в недопущении эскалации этого конфликта.
Напомним, в ОБСЕ озабочены фактом задержания в Украине и экстрадицией журналиста в Турцию.