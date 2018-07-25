Полиция увеличит количество патрульных в связи с участившимися ДТП

Полиция увеличит на 54 экипажа количество патрульных на дорогах в связи с последними дорожно-транспортными происшествиями.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

"Для повышения уровня безопасности на дорогах дополнительно выйдут на патрулирование 54 экипажа патрульной полиции и 114 групп реагирования. Ежесуточно на дорогах страны будут нести службу 540 нарядов полиции", - написала она по итогам совещания под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Атаманова отметила, что за три дня усиленных привентивних мероприятий полицейские установили троих водителей маршруток, которые управляли автомобилем с пассажирами в нетрезвом состоянии.

"То есть во время выхода на маршрут медицинский осмотр водителей осуществлялся формально или вовсе не проводился. Поэтому мы и дальше будем усиливать превентивные меры по обеспечению безопасности", - передает она слова заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича.

Напомним, полиция раскрыла 100 тысяч преступлений за полгода.