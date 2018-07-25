Наливайченко заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины

Лидер движения "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что будет участвовать в президентских выборах весной 2019 года. Об этом сообщаеи Интерфакс-Украина.

"Я уже человек, который определился для себя. И самое главное, что с движением "Справедливость" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, иметь видение, иметь поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - сказал В.Наливайченко в интервью телеканалу ZIK.

Напоминаем что, Валнтин Наливайченко возглавлял Службу безопасности Украины в 2006—2010 и в 2014-2015 годах.