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Главная » Страна » Карта 139 пляжей Украины попали под запрет купания

Карта 139 пляжей Украины попали под запрет купания

<span class="label red">Карта</span> 139 пляжей Украины попали под запрет купания
www.nastol.com.ua

В воде нашли кишечную палочку

25.07.18 382
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На 139 пляжах Украины не рекомендуется купаться. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

Сообщается, что за период с 13 по 19 июля было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход к морю: из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,4% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований).

За период с 12 по 18 июля было проведено 1041 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%).

Как сообщалось ранее, на 114 украинских пляжах нашли кишечную палочку

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