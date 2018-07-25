На 139 пляжах Украины не рекомендуется купаться. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки).

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Сообщается, что за период с 13 по 19 июля было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход к морю: из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,4% из 507 исследований, речная вода - 24,4% из 119 исследований).

За период с 12 по 18 июля было проведено 1041 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям: из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%).

Как сообщалось ранее, на 114 украинских пляжах нашли кишечную палочку