Зима близко: подготовка к отопительному сезону отстает от графика

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что сейчас регионы отстают от графика подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает Укринформ.

"Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика", - прокомментировал Зубко данные о подготовке к предстоящей зиме.

В то же время он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.

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Кроме того, Зубко отметил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. По его словам, по сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако до сих пор остается "критическим".

В связи с наличием такой задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет "непростой".

Напомним, НБУ ожидает повышения цен на газ на 25%.