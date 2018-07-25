Зима близко: подготовка к отопительному сезону отстает от графика

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что сейчас регионы отстают от графика подготовки к отопительному сезону.
Об этом сообщает Укринформ.
"Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика", - прокомментировал Зубко данные о подготовке к предстоящей зиме.
В то же время он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина нарастила запасы газа
Кроме того, Зубко отметил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. По его словам, по сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако до сих пор остается "критическим".
В связи с наличием такой задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет "непростой".
Напомним, НБУ ожидает повышения цен на газ на 25%.