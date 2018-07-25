Труба просит НАБУ проверить кандидатов в ГБР

Директор ГБР выразил уверенность в том, что Артем Сытник заинтересован в проведении объективных проверок

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику с просьбой провести проверку 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР, рекомендованные к назначению внешней комиссией после проведения конкурса.

"Я уже обратился к Сытнику с просьбой о проведении проверки относительно 27 человек", - цитирует Трубу Интерфакс-Украина.

По его словам, список, предложенный внешней комиссией к назначению, - это рекомендация, а не императив, законодательство предусматривает проведение проверок перед назначением.

Директор ГБР выразил уверенность в том, что Сытник заинтересован в проведении объективных проверок кандидатов на должности в Госбюро расследований.

Напомним, НАБУ просит уволить Холодницкого.