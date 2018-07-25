Председатель ОУН назвал ход УПЦ МП антиукраинским шабашем

По его мнению, организованный УПЦ МП "крестный ход" будет не религиозным, а политическим мероприятием

Глава Организации украинских националистов, первый заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины Богдан Червак назвал предстоящий "крестный ход", организованный УПЦ МП политическим мероприятием, написав об этом на своей странице в Facebook.

По его мнению, запланированный УПЦ МЦ ход направлен против предоставления Томоса и статуса автокефальной Украинской православной церкви.

"Вещи надо называть своими именами. "Крестный ход", организованный Московским патриархатом, не будет религиозным мероприятием - это будет политическое мероприятие, направленное на то, чтобы не допустить предоставления Томоса и статуса автокефальной Украинской православной церкви", - написал Червак.

Он также отметил, что политическая акция МП под названием "крестный ход" - это в действительности шантаж Вселенского патриарха, а наилучший ответ на шантаж - предоставление Томоса.

Напоминаем, что в "крестном ходе", который пройдет в Киеве, 27-28 июля, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.