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Видео, фото В Ровно полиция инсценировала убийство ранее судимого бизнесмена

<span class="label red">Видео, фото</span> В Ровно полиция инсценировала убийство ранее судимого бизнесмена
Фото: rv.npu.gov.ua

Задержали двух мужчин, которых наняли для убийства 42-летнего  жителя города

25.07.18 108
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Ровенский бизнесмен, об убийстве которого полиция сообщила 17 июля, оказался жив, а его "убийство" было спецоперацией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

В полиции сказали, что задержали двух мужчин, которых наняли для убийства 42-летнего ранее судимого жителя Ровно. Задержание произошло незадолго до запланированного злоумышленниками преступления.



"Мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 17 июля ровенские полицейские задержали двух киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В их автомобиле Opel правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем.



"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников ", - говорят правоохранители.

Отмечается, что на счету организованной группы - поджог информационного агентства журналистских расследований Четвертая власть.

Также правоохранители сообщили, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.



"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Кроме того, при обыске у одного из исполнителей в подсобном помещении дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельное взрывное устройство, запал к гранате, пистолет и патроны.

У другого, в доме в Киеве, обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к заказному убийству. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.

Отметим, ранее в Херсоне силовики предупредили заказное убийство двух жителей города.

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