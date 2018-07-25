Ровенский бизнесмен, об убийстве которого полиция сообщила 17 июля, оказался жив, а его "убийство" было спецоперацией.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.



В полиции сказали, что задержали двух мужчин, которых наняли для убийства 42-летнего ранее судимого жителя Ровно. Задержание произошло незадолго до запланированного злоумышленниками преступления.





"Мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", - говорится в сообщении.



Отмечается, что утром 17 июля ровенские полицейские задержали двух киевлян в возрасте 47 и 49 лет, ранее судимых за убийства. В их автомобиле Opel правоохранители обнаружили гранату и пистолет с глушителем.





"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников ", - говорят правоохранители.



Отмечается, что на счету организованной группы - поджог информационного агентства журналистских расследований Четвертая власть.



Также правоохранители сообщили, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.





"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

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Кроме того, при обыске у одного из исполнителей в подсобном помещении дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельное взрывное устройство, запал к гранате, пистолет и патроны.



У другого, в доме в Киеве, обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.



Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к заказному убийству. Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога.

Отметим, ранее в Херсоне силовики предупредили заказное убийство двух жителей города.