Цена жидкого хлора увеличилась в три раза, - СМИ

На сегодняшний день Днепразот работает только на 10% от всей мощности

После возобновления работы предприятия Днепразот цены на жидкий хлор увеличились в три раза.

Об этом в среду, 25 июля, сообщает Экономическая правда, ссылаясь на пресс-службу предприятия.



Так, цена за тонну хлора увеличилась с 10,4 тыс. грн до 33 тыс. грн без ПДВ



Отмечается, что предприятие уже отгрузило первые партии хлора после возобновления работы. В период с 22 по 24 июля две первые партии были поставлены на Харьковский водоканал и Аульскую хлоропереливную станцию.



Кроме того, на сегодняшний день предприятие работает только на 10% от всей мощности, в работу приведена только хлорная группа заводов.

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Напомним, 15 июня на предприятии Днепразот сообщили, что прекращают свою работу в связи с убыточностью. По словам главы правления предприятия Сергея Сидорова, завод вынужден остановить работу из-за подорожания природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия.

6 июля Киевводоканал заявил об угрозе срыва поставок питьевой воды в Украине. Впоследствии Киевводоканал сообщил, что водоканалы Украины пока рассматривают различные способы обеззараживания воды, в качестве альтернативы хлору.

После этого Европейская бизнес ассоциация сообщила, что производители напитков могут закрыть деятельность из-за дефицита хлора. А Общественное радио сообщило, что речь идет о Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo. Позже, правда, в Carlsberg сообщили, что не закрывают завод в Украине из-за дефицита хлора, но ждут от правительства помощи. Coca-Cola и PepsiCo также опровергли информацию о закрытии производства в Украине, поскольку нашли альтернативу хлору Днепразот.

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Днепразот, в свою очередь, заявил, что готов возобновить производство при повышении цен на свою продукцию.

18 июля Антимонопольный комитет Украины сообщил о начале расследования по факту злоупотребления монопольным положением компанией Днепразот.

20 июля Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц Днепразота, причастных к возникновению дефицита жидкого хлора.

В тот же день Днепразот возобновил работу хлорных цехов.