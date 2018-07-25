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Главная » Страна » С начала 2018/2019 маркетингового года Украина экспортировала 1,5 млн. тонн зерновых

С начала 2018/2019 маркетингового года Украина экспортировала 1,5 млн. тонн зерновых

С начала 2018/2019 маркетингового года Украина экспортировала 1,5 млн. тонн зерновых
Фото: Телеграф

На указанную дату также экспортировано 2 тыс. тонн муки

25.07.18 7
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Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн. тонн зерновых, что является на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия в среду, на своем сайте.

Согласно сообщению, к настоящему времени экспортировано около 433 тыс. тонн пшеницы, 430 тыс. тонн ячменя, 631 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тыс. тонн муки.

Напоминаем, что по сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, в мае текущего года в Украине снизились цены на продукты продовольственной корзины.

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