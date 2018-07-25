В Украине хотят запретить отключать отопление зимой

Правительство планирует ввести запрет на отключение теплоснабжения во время отопительного сезона.



Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина.



"Обращаться (в Верховную Раду) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий... Мы это сделаем", - сообщил Зубко.

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Он также сказал, что в 2017 году в некоторых городах были случаи с отключением тепла во время отопительного сезона.



"Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения", - добавил он.



Недавно Зубко заявил, что грядущая зима будет "непростой", отметив, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.