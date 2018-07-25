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Главная » Страна » Двое из задержанных в Крыму украинских моряков находятся в России,- Слободян

Двое из задержанных в Крыму украинских моряков находятся в России,- Слободян

Двое из задержанных в Крыму украинских моряков находятся в России,- Слободян
Олег Слободян / Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Российские пограничники начали охоту на украинских моряков

25.07.18 19
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Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян соообщил, что двое из семи задержанных украинских моряков находятся в Крыму, еще двое - в России. Об этом сообщает УНИАН.

По данным Олега Слободяна, двое украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041 на данный момент находятся в Краснодарском Крае, а еще двое - на временно оккупированной территории в Балаклаве. 

Слободян добавил, что российские пограничники в Азовском море  начали"охоту" за украинскими моряками сразу после задержания  Украиной российского судна "Норд" .

Напомним, в марте украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На его борту находился экипаж из 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. 18 июля прокуратура Автономной республики Крым  разрешила вернуться в Крым всему экипажу, кроме капитана - ему грозит до пяти лет лишения свободы.





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