Двое из задержанных в Крыму украинских моряков находятся в России,- Слободян

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян соообщил, что двое из семи задержанных украинских моряков находятся в Крыму, еще двое - в России. Об этом сообщает УНИАН.



По данным Олега Слободяна, двое украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-0041 на данный момент находятся в Краснодарском Крае, а еще двое - на временно оккупированной территории в Балаклаве.

Слободян добавил, что российские пограничники в Азовском море начали"охоту" за украинскими моряками сразу после задержания Украиной российского судна "Норд" .

Напомним, в марте украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На его борту находился экипаж из 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. 18 июля прокуратура Автономной республики Крым разрешила вернуться в Крым всему экипажу, кроме капитана - ему грозит до пяти лет лишения свободы.













