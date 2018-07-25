Пенсии полностью профинансированы – Минфин

83,4 миллиарда гривен перечислено из бюджета в Пенсионный фонд за семь месяцев

Бюджетные расходы, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, по состоянию на среду, 25 июля, полностью профинансированы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве отметили, что согласно помесячной росписи ассигнований общего фонда госбюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль этого года утверждены в сумме 83,4 млрд гривен.

"По состоянию на 25.07.2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью", - заявили в Минфине.

В Минфине добавили, что ПФУ в соответствии с Бюджетным кодексом на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

"23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем.