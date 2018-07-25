Поток мигрантов в Украину увеличился

За 6 месяцев этого года количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%.



Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает РБК-Украина.



Вместе с тем, он отметил, что это не критическое количество.

"За первое полугодие этого года мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов, как на каналах легального, так и нелегального въезда, где-то около на 22%. Мы не являемся страной-поставщиком незаконных мигрантов в Европейский союз, но это уже тенденция и к дальнейшему увеличению незаконных мигрантов нужно готовиться, чтобы иметь возможность предупредить", - добавил Слободян.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества нелегальных мигрантов, которые будут стараться попасть в Евросоюз через территорию нашей страны. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Напомним, глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери обеспокоен появлением нового маршрута беженцев в Европу. По его данным, все больше мигрантов добираются в Европу по маршруту из Марокко в Испанию.