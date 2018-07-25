КГГА предупреждает: в Киеве до конца суток будет новый ливень

В ближайшие часы в Киеве ожидается очередной мощный ливень, который продолжится до конца суток.
Об этом заявили в пресс-службе КГГА.
"В ближайший час до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Соответствующее предупреждение администрация опубликовала в 18-08.
Также отмечается, что в результате нового ливня возможно подтопление.
Напомним, сегодня, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, который затопил дороги и подземные переходы.