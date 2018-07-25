Из-за ливня подтоплено три района Киева, - ГСЧС

Сильные ливни и шквалы в Киеве в среду, 25 июля, привели к подтоплению автодорог, переходов и зданий в некоторых районах столицы. Наиболее пострадали Шевченковский, Соломенский и Святошинский районы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным ГСЧС, в Шевченковском районе на улице Ванды Василевской произошло падение дерева и подтопление переходов к станциям метро Политехнический институт и Шулявская.

При этом в Соломенском районе на улице Выборгской произошло падение дерева, подтопление здания Соломенского суда и подъезда дома по ул. В. Гетьмана, 26б.

ГСЧС также информирует, что упало дерево и на улице Дегтяревской в Шевченковском районе, а на проспекте Победы на автомобиль упал бигборд. Подтоплены автодороги вблизи станции метро Дорогожичи. В Святошинском районе по ул. Боголюбова, 8 произошло подтопление ветеринарной клиники.

Как сообщалось ранее, проливные дожди подтопили на Прикарпатье более 200 жилых домов.