Движение части трамваев и троллейбусов в Киеве приостановлено из-за ливня.



Об этом заявляет Центр контроля пассажирских перевозок коммунального предприятия "Киевпастранс". Издание Типичный Киев в Facebook также сообщает об этом и уточняет, что в столице введено оперативное положение.





С 15:20 было временно заблокировано движение трамваев маршрутов №№11,12,16,19 и троллейбусов маршрутов №№6,18,25,28,33 по ул. Кирилловской от ул. Сырецкой до стадиона "Спартак" по причине скопления воды из-за ливня.

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Кроме того, временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№23,35 на Интернациональной площади, а также заблокировано движение трамваев маршрутов №№14,15 по Дегтяревской – ул. Шпака по причине скопления воды.





С 15:40 по причине скопления воды из-за ливня было введено оперативное положение №4 на трамвайных и троллейбусных маршрутах ул. Щусева, Грекова, Святошинская, Телиги, Индустриальная, пр. Победы, Борщаговская, Автозаводская, Кирилловская, в районе станций метрополитена "Шулявская" и "Берестейская".

Вечером "Киевпастранс" в Facebook уточнил, что в столице из-за погодных условий и скопления автотранспорта курсируют без соблюдения графика движения трамвайные и троллейбусные маршруты по ул. Щусева, ул. Грекова, ул. Святошинская, ул. Телиги, ул. Индустриальная, пр.Победы, ул. Борщаговская, ул. Автозаводская, ул. Кирилловская, в районе ст. "Шулявская" и ст "Берестейская".

Напомним, сегодня, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, который затопил дороги и подземные переходы.