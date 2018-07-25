Словения заметила прогресс Украины в проведении реформ

Словения констатирует прогресс Украины в проведении реформ.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко.



Так, посол Словении в Украине Наташа Прах отметила серьезный прогресс Украины за последние 4 года на пути демократических реформ и ускорение процесса сближения с ЕС.



"Глава государства выразил благодарность послу Словении за активную поддержку Украины во времена чрезвычайных вызовов, стоящих перед нашим государством как в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности, так на пути углубления внутренних трансформаций", - говорится в сообщении.

Была особо отмечена четкая и последовательная позиция Словении в вопросе противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и важная гуманитарная и техническая помощь словенской стороны.



Также отмечена значительная активизация партнерства между сторонами и готовность двух стран и в дальнейшем прилагать усилия для полноценного раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества.



"Отношения между нашими странами никогда не были такими близкими и теплыми, как сегодня. Они базируются на взаимопонимании и взаимной поддержке", - добавила Прах.

Ранее Фокус писал, что Украина в 2014-2015 годах достигла значительного прогресса в реализации реформ, однако теперь реформы замедлились. Об этом заявил заместитель директора Департамента бюджетной политики Фонда Абдел Сенхаджи.