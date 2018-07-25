ЕСПЧ призывает Сенцова перестать голодать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал находящегося в сибирских застенках политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.

Об этом сообщается в пресс-релизе суда.



"Суд принимает решение по обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку", - говорится в сообщении.

Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому узнику Кремля предложил принять лечение ради спасения его жизни.



Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.



Временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.

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Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.

24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.