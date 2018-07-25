ЕСПЧ призывает Сенцова перестать голодать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал находящегося в сибирских застенках политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.
Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
"Суд принимает решение по обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку", - говорится в сообщении.
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Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а самому узнику Кремля предложил принять лечение ради спасения его жизни.
Отмечается, что согласно пункту 39 положения Суда, ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.
Временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда.
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Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.
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13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.
24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.