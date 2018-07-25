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Названы населенные пункты, которые зимой могут остаться без тепла

Названы населенные пункты, которые зимой могут остаться без тепла
Фото: yarreg.ru

Самая сложная ситуация - в Коцюбинском

25.07.18 654
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В пгт. Коцюбинское (Киевская область), г. Смела (Черкасская область) и г. Шепетовка (Хмельницкая область) уровень расчетов за газ теплоснабжающих предприятий признали очень низким, поэтому эти города могут остаться без газа, а значит и без отопления.

Об этом заявил министр регионального развития Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба его ведомства.

"Общая картина по расчетам теплоснабжающих предприятий за потребленный газ и электроэнергию улучшилась за последний месяц на 4%. Но ситуация до сих пор остается крайне неудовлетворительной. Лидеры по расчетам - Черкасская, Львовская, Полтавская, Донецкая области и Киев, хотя состояние расчетов в столице до сих пор остается на низком уровне. Критическая ситуация с расчетами на теплоснабжающих предприятиях в Ровенской (58%), а также Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях, где состояние расчетов составляет менее 73%", - сообщил Зубко.

При этом отдельно он обратил внимание на Киевскую область - пгт. Коцюбинское, Черкасскую область - г. Смела, и Хмельницкую область - г. Шепетовка, где уровень расчетов за газ является очень низким.

"Я обращаюсь к главам ОГА, взять под контроль ситуацию по этим городам. Это маленькие города, в которых люди чувствуют себя в опасности, особенно в отопительный период", - подчеркнул министр.

Он также поручил заместителю председателя Киевской ОГА провести на уровне области заседание штаба по ТЭБ и ЧС по предотвращению ЧП именно в Коцюбинском.

"Город, у которого на сегодня на счетах 32 млн грн, зимой может оказаться без отопления за счет накопленных долгов. Дополнительно необходимо решить вопрос водоснабжения в городе. Поэтому прошу ОГА взять эту ситуацию под контроль", - подчеркнул глава Минрегиона.

Кроме того, Зубко подчеркнул, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация с расчетами за газ не позволяет говорить о своевременном получении номинации от Нафтогаза в сентябре.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести запрет на отключение теплоснабжения во время отопительного сезона.

Кроме того, недавно Зубко заявил, что грядущая зима будет "непростой", отметив, что в Украине наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.

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