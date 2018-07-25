В Киеве полуразрушенный из-за ливня путепровод планируют открыть 26 июля

В Киеве полуразрушенный из-за ливня путепровод на пересечении Кирилловской и Телиги остается закрытым для движения. Его планируют открыть во второй половине дня 26 июля, передает пресс-служба КГГА.

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"Путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги полностью закрыт для движения. Причиной стало размытие опор во время сильной непогоды. Соответствующее решение принято во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.



Киевских водителей призывают учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути.

Напомним, в Киеве из-за сильных дождей частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. В столичной госслужбе по ЧС уточнили, что несущие конструкции не были повреждены.