В Украине основали стипендию имени Левко Лукьяненко

Президент Украины Петр Порошенко основал государственную стипендию имени Левко Лукьяненко для поддержки украинских заложников, которых удерживают в тюрьмах РФ.
Данный указ подписан президентом, передает пресс-служба главы государства.
Отмечено, что указ называется "О неотложных мерах по защите прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, содержащихся Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, поддержки указанных лиц и членов их семей".
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Порошенко также поручил Кабмину обеспечить выплаты этой стипендии. Выплаты должны быть оформлены уже в 2018 году.
"Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, на правительство возложены меры по реабилитации и адаптации освобожденных лиц, которые незаконно были задержаны, содержались на территории России. Кроме того, вопрос адаптации касается и членов семей политзаключенных.
Напомним, украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 года.