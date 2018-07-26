На Донбассе обострение: ранены украинские военные

По данным разведки, один боевик погиб и трое получили ранения

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, однажды применив тяжелое вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, боевики вели прицельный огонь вблизи Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Украинские позиции в районе Песков были обстреляны из миномета калибром 120 мм.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов за прошедшие сутки были ранены двое украинских военных.

По данным разведки, один боевик погиб и трое получили ранения.

В течение текущих суток террористы дважды открывали огонь по позициям украинских военных у Лебединского и Водяного.

Напомним, Генсек ОБСЕ посетит Донбасс.