На Донбассе в результате сильных ливней были затоплены окопы, расположенные на позициях украинских военных.
Фотографии потопа на фронте обнародовала военная Виктория Руденко на своей странице в Facebook.
"Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы", - написала она.
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Напомним, 25 июля в Киеве прошли сильные ливни с грозами, местами наблюдался град. Многие улицы были подтоплены, в районе остановок общественного транспорта образовалось огромное озеро.