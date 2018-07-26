Бывший военнослужащий ВСУ и доброволец АТО Сергей Ульянов совершил акт самосожжения возле здания Минобороны в Киеве в знак протеста против увольнения из армии.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, с ним не рассчитались и намеренно не выдали нужных документов, а по процедуре это незаконно.

"Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого побратима вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов. А по поводу нашего командира, который решал мой вопрос, вообще не смешно, ведь его самого уволили еще в 2016 году", – рассказал боец, после чего совершил самоподжог.

Бывшего военного пытались остановить другие военнослужащие. Мужчина вырвался и облил себя горючей жидкостью. К нему подбежали спасатели и военные, огонь удалось потушить.

Накануне общественная организация "Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в городе Киеве и Киевской области" сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов объявил о намерении 26 июля совершить самосожжение.

Как отметили в организации, к такому шагу его побудило "нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины".

Вчера на странице фейсбук Ульянова появилась такая запись:

"Внимание!

Солдат ССО ВСУ анонсирует самоподжег под Министерством Обороны Украины!

Краткая предистория:

- в 2016 году командир одной из частей ССО ВСУ ВЫГНАЛ из части группу "неудобных" бойцов...

-все рапорты к Командованию ССО остались без рассмотрения...

-после 5-и дневной акции голодовки под стенами Министерства Обороны Украины,в августе 2017 года, бойцам были выданы удостоверения УБД и перепуганные военные чиновники Командования ССО быстро отправили их на прохождения ВЛК...после прохождения ВЛК бойцы были переведены, личным распоряжением Лунева, в часть Командования ССО ВСУ и фактически ОПЯТЬ ВЫГНАНЫ из АРМИИ с огромным числом нарушений со стороны Командования...

-обращения во все государственные инстанции

( к Президенту, СБУ, Генеральному прокурору, Министру обороны, Начальнику Генерального Штаба и т.д.) с требованием восстановить нарушенные права военнослужащих - результатов не дали...

Более двух лет военнослужащие не могут ЗАКОННО уволиться из рядов вооруженных сил, получать медицинскую помощь , достойно ЖИТЬ и РАБОТАТЬ! Факты попыток уйти,Командованием ССО, от ответственности за бездействие (документы,официальные ответы,аудио записи разговоров) будут переданы представителям СМИ! Командование ССО, в данной ситуации, взяло на "вооружение" самые худшие качества "совковой" системы: интриги , сплетни , обман, не выполнение своих прямых служебных обязанностей, круговую поруку, бездарность, кумовство, узколобость и искусственно создаваемый военный бюрократизм...". Выяснилось, что Ульянов служил в комендантском взводе одной из воинских частей. Его уволили в сентябре 2017 года. Военный добивается восстановления в должности через суд. Два судебных заседания он уже проиграл, сейчас идет процесс по третьему иску.

Потерпевшему оказывают медицинскую помощь. Другие детали инцидента пока не сообщаются.

Напомним, военных в Киеве собирались кормить 176 тоннами непригодной тушенки.