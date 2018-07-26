В МИД Украины отреагировали на крымскую декларацию США

МИД Украины приветствуют крымскую декларацию США о непризнании аннексии Россией Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.
"Украина приветствует Крымскую декларацию, опубликованную государственным секретарем США Майком Помпео, в которой отмечается непризнание Соединенными Штатами Америки неправомерной попытки России аннексировать Автономную Республику Крым", - сказано в нем.
Отмечается также, что эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности.
Украина приветствует решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Украина также глубоко благодарна США за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины, говорится в сообщении.
Напоминаем, что Германия и Польша также поддержали декларацию США о непризнании аннексии Крыма Россией.