Двое подростков погибло от взрыва мины в Горловке

В подконтрольной сепаратистам Горловке трое подростков подорвались на мине. Двое из них погибли.
Об этом сообщает Liga.net.
Отмечается, что взрыв произошел за шахтой Изотова в районе кладбища.
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"Трое подростков, находясь на закрытом кладбище, зашли на обозначенное минное поле, в результате чего два человека подорвались на мине и погибли, третий – не пострадал", - отмечается в сообщении.
Позже так называемый "и.о. главы администрации" Горловки Иван Приходько сообщил, что погибли молодой человек 17 лет и девушка 18 лет.
Напомним, Украина выступает категорически против проведения референдума на оккупированных территориях Донбасса.