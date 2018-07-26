Киев обратится в ЕСПЧ с иском против Москвы из-за Крыма

Украина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации относительно незаконной массовой высылки граждан Украины и других государств из аннексированного полуострова Крым.

Об этом сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, пишет Интерфакс-Украина.

"Офис уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека вместе с правозащитниками, вместе с крымской прокуратурой, которым мы очень благодарны за материалы об украинских политзаключенных, подготовит еще один межгосударственный иск к ЕСПЧ против России, который будет касаться обстоятельств этого дела", - рассказал Лищина на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что сама по себе массовая высылка иностранцев является нарушением европейской конвенции по правам человека, а для РФ это стандартная практика, о чем свидетельствовали факты во время агрессии РФ против Грузии в 2008 году.

Напомним, Украина подаст комплексный иск в ЕСПЧ по всем политзаключенным в РФ украинцам.