Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Основная цель программы – реинтеграция людей, а не территорий

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, которую разработало Министерство информационной политики. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в четверг после презентации Стратегии первым заместителем министра информационной политики Эминой Джапаровой.

"Цель стратегии - это полноценный доступ граждан Украины на оккупированных территориях к общему национальному украинскому информационному пространству", - сказала Джапарова.

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Важный аспект Стратегии заключается в том, отметила Джапарова, что, речь идет в первую очередь о реинтеграции людей и их сознания.

Кроме того, Стратегия предусматривает коммуникацию с тремя ключевыми аудиториями - мировой, материковой Украины и неконтролируемых территорий. Стратегия также ставит целью разработку системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях .

Как сообщалось ранее, заместитель Министра информационной политики Украины Эмина Джапарова заявила, что, оккупировав Крым, Россия нарушила 80 международных и 407 двусторонних договоров с Украиной.