Суд арестовал на два месяца виновника смертельного ДТП на Печерске в Киеве

Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца, до 21 сентября, Кирилла Островского - виновника резонансного ДТП в центре столицы, сбившего насмерть 10-летнюю девочку.

Решение не предусматривает внесение залога.

Огласил решение судья Виталий Циктич, передает корреспондент Фокус с места событий.

Адвокат виновника ДТП просил для него ночной домашний арест. Прокурор же просил оставить подозреваемого под стражей сроком на 60 дней.

В итоге, суд удовлетворил требование прокуратуры.

Напомним, 24 июля около 22:30 в центре Киева автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

Девочка с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка.

Ребенок получил множественные переломы, травмы оказались несовместимые с жизнью. Медики в машине "скорой" констатировали смерть.

Водитель пытался скрыться с места происшествия, он даже снял номера с автомобиля. Тем не менее, патрульные сумели найти и задержать нарушителя.

Позже СМИ сообщили, что водителем, который насмерть сбил девочку, оказался бывший боксер Кирилл Островский.