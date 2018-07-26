Бывший военнослужащий пошел на крайние меры в знак протеста против увольнения из армии

26 июля возле здания Министерства обороны Украины в Киеве бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя в знак протеста против увольнения его из армии.

Его пытались остановить другие военнослужащие, однако он вырвался, облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожарные и военные быстро потушили огонь, вызвали "Скорую" и оказали ему первую медицинскую помощь.

Сообщается, что он был уволен из армии и долгое время безуспешно добивался восстановления.

Как сообщил начальник пресс-службы Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров агенству InfoResist , Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей. В сентябре 2017 года он был уволен.

Ульянов добивался восстановления в рядах ВСУ в судах, однако все заседания проиграл.

"Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется. Таким образом требования гражданина Ульянова перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции Командования ССО. Могу предположить, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл", — сообщил Никифоров.

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В ССО добавили, что это не первая угроза Ульянова себя сжечь. "В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США", - сказали в ССО.

Волонтер Ирина Сухарева на своей странице в Facebook сообщила, что принимала участие в переговорной группе между МО, Генеральным штабом и общественными организациями, чтобы избежать случившегося.

"Я принимала участие в переговорной группе между Министерством обороны, Генеральным штабом и общественными организациями чтобы не допустить этого….Как гражданка Украины, я осуждаю командование и высшее военное руководство в том, что они довели бойца до такого поступка!", - написала она в Facebook.

По сообщению агенства InfoResist, в Департаменте здравоохранения КГГА позже сообщили, что боец ожогов не получил и его медики отпустили домой.

Как сообщалось ранее, количество самоубийств среди украинских военнослужащих несколько сократилось с 2015 года, 30% суицидов происходит в зоне АТО.