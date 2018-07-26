Подозреваемому в избиении Найема отменили арест

Суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Салиха Саитова.



Об этом сообщил юрист, брат нардепа Маси Найем в соцсети Twitter.



По его словам, суд постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства.



"Следовательно, было отказано в удовлетворения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста", - написал Найем.

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Напомним, 30 апреля в Киеве в районе Бессарабского рынка четверо человек избили народного депутата Украины Мустафу Найема. Конфликт возник из-за того, что депутат отказался пропустить на дороге автомобиль, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Позднее пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявила, что злоумышленник, избивший в центре Киева народного депутата Мустафу Найема, через два часа после инцидента покинул территорию Украины.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал в Facebook имена и фотографии напавших на Мустафу Найема.

5 мая правоохранители Азербайджана задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Найему.