Украина поможет Швеции тушить лесные пожары

В Швецию уже прибыли пожарные из Польши, Дании, Франции и Германии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил отправить украинских пожарных в Швецию для помощи в ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщает министерство внутренних дел.

"Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику", – заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Он уточнил, что в Швецию отправятся 8 украинских пожарных и самолёт АН-32.

Пожары в Швеции не удаётся потушить уже около двух недель. Более 25 гектаров леса выгорели, ущерб оценивается в 90 миллионов евро. На помощь прибыли пожарные из Польши, Дании, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что Украина готова предоставить помощь Греции в борьбе с пожаром.