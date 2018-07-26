В центре Киева стреляли в ресторане

Полиция пока никого не поймала

Сегодня в Киеве, в самом центре города, в ресторане "Катюша" по адресу бульвар Леси Украинки, 24., произошла стрельба, передает Информатор.

Стреляли на веранде "вареничной" около 11:00.

По предварительной информации, неизвестный мужчина стрелял из пистолета Макарова. Он бросил его на веранде ресторана "Катюша" и скрылся.

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Полиция сообщает, что мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они сбежали после инцидента.

По словам посетителей ресторана, самого стрелка рассмотреть не удалось, однако они слышали выстрелы. Руководство и сотрудники заведения отказались от комментариев. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает полиция. Заведение оградили лентой и закрыли для посетителей, так как там ведутся следственные действия.

Напоминаем, что недавно в Киеве на улице Тимирязевской, 1, произошел конфликт со стрельбой.