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Главная » Страна » Великобритания предоставила убежище экс-главе Укрспецэкспорта

Великобритания предоставила убежище экс-главе Укрспецэкспорта

Великобритания предоставила убежище экс-главе Укрспецэкспорта
Сергей Бондарчук / Фото из открытых источников

В Украине Сергея Бондарчука  обвиняют в хищении государственного имущества на $7,5 млн 

26.07.18 912
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Cуд Великобритании предоставил политическое убежище бывшему руководителю компании "Укрспецэкспорт" Сергею Бондарчуку, которого украинские правоохранители обвиняют в хищении государственного имущества на сумму $7,5 млн. Об этом сообщил в Facebook заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - заявил Енин, подчеркнув, что такое решение суда - это не правило, а "досадное исключение".  По его словам, за последние пару лет генпрокуратура Украины "достала не одного экс-чиновника из-за границы".

Напомним, c 2005 до 2010 года Сергей Бондарчук был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт". После обвинения в хищении государственных средств он выехал из страны, и в июне 2015 года был объявлен в розыск Интерпола. В мае 2016 года он попросил политического убежища в Великобритании

 

 

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