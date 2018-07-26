Счетная палата провела проверку расходов на Евровидение-2017 в Киеве, и выявила серьезные нарушения в использовании средств на проведение музыкального конкурса.



Об этом в четверг, 26 июля, сообщила пресс-служба аудитора.



В частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн грн, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тыс. грн.

Фото: ac-rada.gov.ua

"Кроме того, до настоящего времени не возвращено 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу с резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест", – отмечают в Счетной палате.



Также отмечается, что за ненадлежащий контроль НОТУ за исполнением собственных предписаний и отсутствие действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитывались, что также является нарушением законодательства.

В целом, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году, потрачено: 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета, 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева, 77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса, 192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА.



Совокупные расходы составляют 787,5 млн грн, отмечает Счетная палата. При этом, изначально на проведение конкурса собирались потратить 655 млн грн.

Отметим, и. о. исполнительного продюсера конкурса Евровидение-2017 в Киеве Павел Грицак опровергает нарушения на 8,6 млн грн во время организации и проведения песенного конкурса, выявленные Государственной аудиторской службой.