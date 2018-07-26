В Житомирской области объявили год Степана Бандеры

В Житомирской области 2019 год объявили годом Степана Бандеры.
Данное решение в четверг, 26 июля, приняли депутаты Житомирского облсовета, сообщает Житомир.info.
Отмечается, что будет разработан план мероприятий по празднованию 110-летия со дня рождения идеолога украинского национального движения ХХ века Степана Бандеры.
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Кроме этого, областные депутаты поддержали решение горсовета Житомира установить памятник Бандере на месте бывшего бюста Карла Маркса.
Проект приняли голосами 37 депутатов из 59 присутствовавших. Не поддержали решение в полном составе Оппозиционный блок и Укроп, четыре депутата от Батькивщины и два от Народной партии.
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