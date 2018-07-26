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Главная » Страна » В Житомирской области объявили год Степана Бандеры

В Житомирской области объявили год Степана Бандеры

В Житомирской области объявили год Степана Бандеры

Проект приняли голосами 37 депутатов из 59 присутствовавших

26.07.18 172
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В Житомирской области 2019 год объявили годом Степана Бандеры.

Данное решение в четверг, 26 июля, приняли депутаты Житомирского облсовета, сообщает  Житомир.info.

Отмечается, что будет разработан план мероприятий по празднованию 110-летия со дня рождения идеолога украинского национального движения ХХ века Степана Бандеры.

Кроме этого, областные депутаты поддержали решение горсовета Житомира установить памятник Бандере на месте бывшего бюста Карла Маркса.

Проект приняли голосами 37 депутатов из 59 присутствовавших. Не поддержали решение в полном составе Оппозиционный блок и Укроп, четыре депутата от Батькивщины и два от Народной партии.

Напомним, Фокус разбирался, кто такие украинские националисты и за что они борются.

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