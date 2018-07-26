Тарифы на воду в Украине могут подняться на 15% уже осенью

В Ассоциации водоканалов Украины утверждают, что подорожание водоснабжения произойдет уже в сентябре этого года.



Об этом сказала заместитель председателя Ассоциации Ольга Бабий, передает Громадське радіо.

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"Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%", - рассказала она.



По словам Бабий, подорожание воды связано с ростом стоимости хлора, который производит Днепроазот, подорожанием электроэнергии (с начала года на 16%), инфляцией, а также индексацией зарплат.

Ранее сообщалось, что хлор для очистки воды подорожал в три раза.

Напомним, несколькими днями ранее вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий прогнозировала рост тарифов лишь на 2-3%.