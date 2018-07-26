Он отслеживает траекторию снаряда от выхода из ствола к падению на землю

В Черниговской области на полигоне прошли испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства.



Об этом сообщается на Украинском милитарном портале.



Во время испытаний боеприпасов украинские оружейники использовали новый мобильный комплекс для баллистических исследований.





Комплекс состоит из пункта управления на базе грузового автомобиля, баллистической Радиолокационной станции (РЛС) на прицепе, метеостанции.



Он предназначен для измерения различных параметров снарядов (и других боеприпасов) в полете, с целью изучения их существующих характеристик.

Комплекс с помощью РЛС отслеживает траекторию снаряда (или другого боеприпаса) от выхода из ствола к падению на землю (попадание в цель). Также полет снаряда отслеживается тепловизионной камерой. А метеостанция фиксирует показатели окружающей среды.





Все эти инструменты позволяют получить данные о скорости, температуре, баллистической траектории, высоте полета и других показателей снарядов во время полета. Полученные данные обрабатывает компьютерная программа.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.