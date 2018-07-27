Назвать их имена. Как продвигается дело освобождения заложников Кремля, ради которых голодает Олег Сенцов

Олег Сенцов не устаёт повторять, что голодает не за себя, а за всех украинских политзаключённых, пребывающих в заложниках у Кремля. Фокус разбирался, кто эти люди, занимается ли кто-нибудь их освобождением и каковы их перспективы

Февраль 2018-го. Тогдашний омбудсмен Валерия Лутковская заявляет, что вот-вот должен состояться обмен кинорежиссёра Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко на двух граждан РФ. Но заявление повисает в воздухе.

Март 2018-го. Канун президентских выборов в России. Все затаили дыхание в ожидании подвижек по обмену пленными. Нет, опять не случается.

Апрель 2018-го. Подготовка к инаугурации Путина. Может, поводом станет она? И на этот раз ничего.

Май 2018-го. Начинается новый отсчёт времени в ожидании освобождения политических заключённых в Крыму и России, а также пленных на Донбассе. 14 мая, ровно за месяц до начала чемпионата мира по футболу в России, Олег Сенцов объявляет бессрочную голодовку. Его единственное требование — освобождение политзаключённых. Однако чемпионат завершается, а дело с мёртвой точки не сдвигается.

Отчаянный шаг крымского кинорежиссёра подтолкнул президента Порошенко впервые за четыре года хотя бы посмотреть в глаза сестре Сенцова, матерям крымского анархиста Александра Кольченко и активиста Станислава Клыха. На этот же разговор в Администрацию были приглашены и родные пленных на Донбассе. Голодовка Сенцова стала скорее толчком для проведения глобальных акций в поддержку самого кинорежиссёра. Хотя он и через своего адвоката, и в разговоре с сестрой не один раз говорил: голодает не за себя, просил к нему в колонию не ездить, а посещать других заключённых и называть их имена.

Донецк: режим ожидания

"Сегодня 26 декабря. Вчера по радио мы слышали новость, что на 27-е договорились об обмене, но вечером оказалось, что пять человек, в том числе и я, ещё остаются. Ребята, конечно, расстроились, а мне даже немного смешно стало. Думаю, на всё воля Божья. Надеюсь, попадём еще в этот обмен, но на второй этап. Хотя может так случиться, что совсем пролетим, тогда надо настроиться на долгий срок", — написал жене сразу после большого обмена в декабре 2017 года танкист из Белой Церкви Богдан Пантюшенко. После этого, рассказывает Виктория, весточек от мужа больше не было.

Богдан — один из тех военных, которых представители террористической организации "ДНР" отказались передавать Украине. Даже несмотря на то, что на момент обмена Пантюшенко находился в плену уже почти три года — со времени боёв за Донецкий аэропорт в январе 2015-го. Первые три месяца над ним издевались "казаки войска донского", удерживая в вольере для собак, затем перевели в здание СБУ в Донецке, после — в Макеевскую колонию, потом — в донецкий СИЗО. Уже два года у Пантюшенко нет возможности поговорить с семьёй по телефону, а последние шесть месяцев и передать письмо.

Виктория бьётся за освобождение мужа все три года. Она была одним из инициаторов голодовки родственников пленных у здания АП в 2017-м, ездила с просьбами помочь в освобождении в Европарламент и встречалась со спецпредставителем США Куртом Волкером. Виктория настолько активна, что даже допускает, будто её инициатива и стала причиной столь долгого содержания Богдана в плену: мол, таково наказание за громкие слова и встречи в высоких европейских кабинетах.

"Мы думали, что Европа объявит дипломатический бойкот чемпионату по футболу, — говорит жена Пантюшенко — И под этим давлением Путин пойдёт на обмены. Но в результате бойкота не было, а иллюзии об освобождении быстро исчезли. Хотя во время встречи с нами Порошенко говорил, что надо использовать чемпионат мира максимально, потому что на него обращают внимание, а он и его коллеги на всех международных встречах вспоминают о заложниках".

Виктория признаётся: её вновь поглощает страх от того, что утрачен очередной шанс, и впереди – пропасть ожидания следующего события, способного послужить поводом для обмена. Сейчас в качестве такового многие стали называть президентские выборы в Украине в 2019 году. "Возможно, это и будет следующим предлогом. Но если получается, что обмен зависит и от нашей стороны, то кто мешает президенту сейчас использовать все шансы, а не ждать выборов?" – задаётся вопросом измученная долгим ожиданием девушка.

Сколько военных и гражданских находится в руках террористов на Донбассе — точно неизвестно. Та сторона не спешит подтверждать местонахождение некоторых украинских граждан в Донецке и Луганске. Поэтому для Украины они считаются пропавшими без вести.

Жена за мужа. Виктория Пантюшенко бьётся за освобождение Богдана, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт, уже три года. Но террористы отказываются его отдавать

Под контролем ФСБ

"Вот вы говорите о моих политических мотивах. Они действительно есть. К России, ко всему, что она сделала. Но мне не в чем оправдываться. Никаких законов я не нарушал, несмотря на мою политическую позицию. Ничего у суда просить не хочу. При таких обстоятельствах, вменяемых мне преступлениях, меня необходимо было бы расстрелять", — заявил "крымский диверсант" (а на самом деле водитель и волонтёр) Евгений Панов на заседании оккупационного суда в Симферополе 9 июля, а уже 13-го тот вынес ему приговор — восемь лет колонии строгого режима.

"Оккупанты обвинили Евгения в попытке взорвать заводы, паромы, военные части, предприятия... весь Крым", — рассказывает брат Панова Игорь Котелянец, возглавляющий Объединение родственников политзаключённых Кремля. Эфэсбешники, похитившие Евгения, пытали его током и жестоко избивали с целью получения ложных показаний.

Ныне в симферопольском СИЗО, где кроме Панова содержатся более десяти украинских политзаключённых, приподнятое настроение. По словам мамы Евгения, которой разрешили недавно увидеться с сыном, ребята узнали новости о голодовке Сенцова и об акциях в их поддержку по всему миру.

"Хотя Женя говорит, что настраивается на большой срок, не тешит себя иллюзиями, морально готовится. Но реально он надеется, что нашему президенту удастся договориться", — продолжает Котелянец. К слову, именно он своими запросами и заявлениями не даёт расслабиться ответственным за обмен чиновникам.

"За время чемпионата по футболу цель не достигнута — никто из политических заключённых не вернулся домой, — сетует он. — Хотя сигналы и поступали. Кремлёвские говорящие головы — Марков и Затулин (первый — политолог, второй — заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ. — Фокус) — высказались по поводу возможного обмена, а телеканал Russia Today вообще допустил, что обмен — это способ вернуть своих людей. Я такого не ожидал. Мне кажется, что такая активность сыграла на долгосрочную или среднесрочную перспективу. Хотя на встрече с президентом министр Климкин говорил, что накануне мундиаля будет момент, когда Россия сможет пойти на какие-то уступки".

По данным правозащитников, на территории Крыма и в РФ находится 71 политзаключённый. Как минимум, трое голодают: кинорежиссёр Олег Сенцов, крымский активист Владимир Балух и военнослужащий ВСУ Александр Шумков. На днях из-за резко ухудшившегося состояния здоровья прекратил голодовку Эмир-Усеин Куку.

В обмен на россиян

В минувшую среду, в день очередного заседания Минской группы, Украина ждала официального ответа представителей РФ на конкретное предложение: готовы ли они освободить Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба и других в обмен на 36 граждан РФ, стремящихся вернуться на Родину. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Имена этих россиян с недавних пор известны — их назвала сама Геращенко по просьбе родственников украинских политзаключённых, которые хотели бы сделать процесс обмена максимально прозрачным. Среди них боевики, воевавшие на Донбассе, крымские дезертиры, фигуранты одесских событий 2 мая и другие.

Кто из них интересует Россию — вопрос открытый. Но в списке точно есть несколько фамилий людей, обмен которых РФ готова обсуждать.

Это крымские дезертиры Александр Баранов и Максим Одинцов, приговорённые украинским судом к 13 и 14 годам лишения свободы, за одного из которых, поговаривают, активно борется православная церковь Московского патриархата. Там же директор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в госизмене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Его предлагают передать РФ в обмен на Сенцова.

Судя по развитию событий, Россия заинтересована и в передаче ей Виктора Агеева, осуждённого на десять лет лишения свободы. Его адвокат Виктор Чевгуз несколько раз заявлял об ожидаемом обмене. К тому же следственные органы Украины в силу обстоятельств или каких-то других факторов так и не смогли доказать, что Агеев является кадровым российским военным, в деле — он наёмник террористической организации "ЛНР".

"Мир закрывает глаза не только на проблему украинских политзаключённых, но и на масштабные нарушения прав человека вообще"

Ещё один кандидат на обмен — бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета Игорь Кимаковский, задержанный со справкой "снайпера ДНР". По информации "Медийной инициативы за права человека", Кимаковским занимаются первые лица посольства РФ в Украине, хотя официально его ни разу не посещали консулы.

Другой вопрос — как быстро РФ хочет забрать своих граждан?

Можно привести лишь один пример быстрого обмена пленными — историю, когда украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня обменяли на сотрудников ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. Чтобы забрать своих, российские спецслужбы предприняли несколько попыток захвата граждан Украины. Одна из них оказалось результативной: 3 октября 2017 года в Сумской области исчезли два украинских пограничника. В Москве их арестовали, обвинив в незаконном пересечении границы. После стартовал переговорный процесс, который не касался общих списков, и 2 марта 2018 года состоялся обмен. Однако эта договорённость не изменила общих раскладов.

Переговоры, касающиеся всех остальных кремлёвских узников, пока заходят в тупик. Как только Украина предлагает конкретную формулу решения вопроса, российская сторона оказывается неготовой к такому развитию событий. В то же время в Минске из уст спецпредставителя от Украины Виктора Медведчука до сих пор звучит требование — обменять "всех на всех". Среди этих "всех" со стороны ОРДЛО есть не только участники событий на Донбассе, но и люди, далёкие от них и с явно криминальным прошлым.

Негуманитарная миссия

"Никого не удалось обменять во время мундиаля или встречи с Трампом потому, что решение подобных вопросов надо инициировать раньше, а не накануне, — уверена Мария Томак, координатор "Медийной инициативы за права человека". — Нужно было готовить предложения и, конечно же, учитывать общемировой контекст. Сегодня мы можем констатировать: проигнорирована проблема не только наших политзаключённых, но и вообще масштабных нарушений прав человека. По сути, подход "футбол вне политики" — это легитимизация действий России. И на этом примере видно, как мир закрывает глаза на большие проблемы в области нарушения прав человека. Сейчас политические заключённые — не предмет торга, потому что на повестке дня куда более важные для России и лидеров ведущих стран вопросы".

Ожидания, связанные с ЧМ-2018, объяснялись тем, что накануне Олимпиады в Сочи Владимир Путин помиловал бывшего олигарха Михаила Ходорковского. Примерно в то же время на свободу по амнистии вышли участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алёхина. Сегодня же Россия цинично бравирует своим пренебрежением к проблемам украинских политзаключённых. Чего только стоит история с недопуском омбудсмена Людмилы Денисовой к гражданам Украины при существовавших договорённостях между Порошенко и Путиным!

Многие надеялись на встречу Путина с Трампом в Хельсинки 16 июля, ожидая, что американский президент вспомнит об украинских политзаключённых. Надеялись без особой веры: от страны, которая недавно вышла из Совета ООН по правам человека, как и от американского президента, можно ожидать чего угодно. В результате эта тема вообще не прозвучала.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что в переговорах об освобождении от Украины мало что зависит. "Мы помним, освобождение Умерова и Чийгоза осенью 2017-го состоялось не вследствие каких-то переговоров, официальных или неофициальных контактов между украинской и российской сторонами, а в результате определённой конъюнктуры, совпадения интересов России и Турции. Кремль послал месседж: мол, всё, что касается крымских татар, мы будем решать с Эрдоганом. И сейчас Путин мог сказать: друг Дональд замолвит словечко — пойду ему навстречу. Не замолвил. Поэтому Сенцов и сидит. Но даже если в скором будущем его освободят, то Европу накроет волной приветствия конструктивного подхода России, а обо всех других заложниках быстро забудут", – рассуждает он.

Интерес Гончара к вопросу освобождения заложников не только профессиональный, но и личный. В ноябре 2016 года ФСБ России арестовала в Крыму трёх его друзей и коллег — военных экспертов Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, обвинив их, как и Панова, в попытках совершить диверсии на территории полуострова.

Нелишне вспомнить и о позиции европейских партнёров по нормандскому формату. Она довольно сдержанная. Париж и Берлин не проявляют решительности в вопросе освобождения граждан Украины.

"Никто не говорит, что "Северного потока —2" не будет, пока люди не окажутся на свободе, — продолжает эксперт. — И если этого не происходит, возникает вопрос: что такое европейские ценности? Оказывается, у них есть своя стоимость, и она измеряется миллиардами кубометров газа".

Париж и Берлин не проявляют решительности в вопросе освобождения граждан Украины

Да и пассивность официального Киева, прямо скажем, настолько заметна, что видна даже за Полярным кругом. Недавно Олег Сенцов поинтересовался у своего адвоката: почему так скоропостижно закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключённых со стороны уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой?

Мужество и профессия кинорежиссёра обеспечили Сенцову внушительную медийную поддержку. Объявив бессрочную голодовку, он взял на себя ответственность за судьбу всех остальных граждан Украины, пребывающих в российских тюрьмах и колониях. Не президент Украины, не парламент, не лидеры доминирующих в мире стран и не международные организации, в чьих прямых обязанностях — защита прав человека. А политзаключённый с 20-летним сроком. Если переговоры по обмену не начнутся в ближайшие дни, Сенцов может умереть.