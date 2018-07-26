В Украине восстановили присвоение звезд отелям

Кабмин Украины определил порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предоставляют услуги по временному размещению (проживанию).



Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.



Изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоения категории от 1 до 5 звезд.

Оценивание отелей будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины.



Отмечается, что наличие сертификатов у отелей поможет клиентам лучше ориентироваться при выборе размещения, поэтому будет способствовать повышению конкуренции на рынке туристических услуг и росту качества туристического обслуживания в Украине.



Процесс установления категорий отелям был приостановлен в январе 2018 года.

Отметим, ранее территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начали расследование в отношении самовольного предоставления себе звезд отелями в некоторых городах-курортах.