Сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили несколько нарушений во время испытаний миномета Молот, из-за взрыва которого погибли трое военных на полигоне Ровно.



Об этом сообщил директор института Александр Рувин, передает УНН.

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"В настоящее время установлены определенные несоответствия между рабочей и проектной документацией и фактической конструкцией миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим частям этого миномета", - заявил Рувин.





По его словам, эксперты продолжают работать с минометом.



Кроме того, что зафиксированы нарушения и во время проведения испытаний Молота. В частности, их проводили военные, а не эксперты, как это предусмотрено правилами.



"Есть много вопросов по соблюдению требований техники безопасности и действий военнослужащих. Непонятно, почему учения проводились в темное время суток - под утро. Существует большая вероятность, что в дневное время столь тяжелых последствий удалось бы избежать", - сказал Рувин.

Также нарушениями, по его словам, было то, что военные не вырыли окоп необходимой глубины, миномет находился во время испытаний на открытом пространстве и ближе, чем положено.



Рувин отметил, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.





"Мы опять же не знаем, в каких условиях хранились заряды, а они были изготовлены в 1991 году. Значит, на мине написано, что она 1991 года изготовления, добавляем 25 лет срока ее годности и получаем конечный срок использования этой мины - 2016 год. Она взорвалась в 2018 году, то есть два года она была просрочена", - сказал он, добавив, что состояние зарядов никто не проверял.



По словам главы Рувина, продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая включает взрывотехнические, трассологические, физико-химические и военные исследования. В основе данных исследований - исправность минометов, мин и действия военнослужащих.



"Говорить об окончательных выводах можно будет только после полного завершения экспертизы. На данный момент мы должны закончить исследования по всем направлениям и сложить их в единое заключение", - подитожил Рувин.

Как сообщалось ранее, 6 июля во время тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот". В результате, погибло трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек во время взрыва получили ранения. Решением командования учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.