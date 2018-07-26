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Главная » Страна » Видео, фото Эксперты выявили нарушения при подрыве миномета Молот в Ровно

Видео, фото Эксперты выявили нарушения при подрыве миномета Молот в Ровно

<span class="label red">Видео, фото</span> Эксперты выявили нарушения при подрыве миномета Молот в Ровно
Фото: Минобороны Украины

Мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены

26.07.18 257
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Сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили несколько нарушений во время испытаний миномета Молот, из-за взрыва которого погибли трое военных на полигоне Ровно.

Об этом сообщил директор института Александр Рувин, передает  УНН.

"В настоящее время установлены определенные несоответствия между рабочей и проектной документацией и фактической конструкцией миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим частям этого миномета", - заявил Рувин.



По его словам, эксперты продолжают работать с минометом.

Кроме того, что зафиксированы нарушения и во время проведения испытаний Молота. В частности, их проводили военные, а не эксперты, как это предусмотрено правилами.

"Есть много вопросов по соблюдению требований техники безопасности и действий военнослужащих. Непонятно, почему учения проводились в темное время суток - под утро. Существует большая вероятность, что в дневное время столь тяжелых последствий удалось бы избежать", - сказал Рувин.

Также нарушениями, по его словам, было то, что военные не вырыли окоп необходимой глубины, миномет находился во время испытаний на открытом пространстве и ближе, чем положено.

Рувин отметил, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.



"Мы опять же не знаем, в каких условиях хранились заряды, а они были изготовлены в 1991 году. Значит, на мине написано, что она 1991 года изготовления, добавляем 25 лет срока ее годности и получаем конечный срок использования этой мины - 2016 год. Она взорвалась в 2018 году, то есть два года она была просрочена", - сказал он, добавив, что состояние зарядов никто не проверял.

По словам главы Рувина, продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая включает взрывотехнические, трассологические, физико-химические и военные исследования. В основе данных исследований - исправность минометов, мин и действия военнослужащих.

"Говорить об окончательных выводах можно будет только после полного завершения экспертизы. На данный момент мы должны закончить исследования по всем направлениям и сложить их в единое заключение", - подитожил Рувин.

Как сообщалось ранее,  6 июля во время тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот". В результате, погибло трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде.  Еще девять человек во время взрыва получили ранения. Решением командования учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием. 

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