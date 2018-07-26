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Главная » Страна » В Украине провели успешные испытания противотанковых ракет

В Украине провели успешные испытания противотанковых ракет

В Украине провели успешные испытания противотанковых ракет
Фото: facebook.com/kbluchua

Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П подтвердили высокую надежность

26.07.18 44
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В Украине провели успешные испытания партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу ВСУ.

В частности, приемо-сдаточные испытания провело ГП Государственное Киевское конструкторское бюро Луч, сообщает его пресс-служба в Facebook.

Фото: facebook.com/kbluchua

"Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым", - говорится в сообщении.



Отмечается, что расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и высокие тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые в ближайшее время усилят подразделения ВСУ.



Отметим, ранее в Украине испытали мобильный комплекс для баллистических исследований.

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